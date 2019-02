Langeskov Centrets loppemarked byder på 67 salgsstande

Langeskov: Fredag den 22. februar kl. 10 til 14 er der igen loppemarked i Langeskov Centret. Denne gang er alle salgsstande optaget, hvilket betyder, at der er 67 salgsborde på messen.

- Det må siges at være fantastisk med så stor en opbakning, og vi kan også mærke, at folk er glade for vores marked, da der er rigtig mange, som lige siden start af januar har ringet /skrevet, om vi snart skulle holde det igen. Det var vi bestemt klar på, da vi synes, det er utrolig hyggeligt og fordi vi efterhånden kender mange, som er tilmeldt med en stand, da der er flere, som har deres faste pladser i centeret, fortæller Anja Pedersen i en pressemeddelelse.

Irene Vest Hansen og Anja Pedersen har nu i snart fire år stået bag loppemarkedet.

Denne gang vil Hos Michael igen have åbent, så der er mulighed for at købe lidt lækkert at spise og drikke, hvis man trænger til en forfriskning i løbet af dagen.