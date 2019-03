Langeskov: Borgerforeningen vil bygge stor hal på markedspladsen

Borgerforeningen, der står for de årlige kræmmermarkeder, har bedt om lov til at opføre en 250 kvadratmeter stor hal på markedspladsen - det store grønne område, hvor markledet afholdes.

Langeskov: En syv meter høj og 250 kvadratmeter stor bygning beklædt med ståltrapezplader. Det er, hvad Langeskov Borgerforening har bedt om at få lov til at opføre på den store markedsplads, der er rammen om det årlige Kræmmermarked. Teknisk udvalg skal på tirsdag behandle ansøgningen.

Borgerforeningen har i snart 30 år arrangeret kræmmermarkeder, der årligt giver op mod 400.000 kroner i overskud til de foreninger, der leverer frivillig arbejdskraft.

Den hal, foreningen nu beder kommunen om tilladelse til at opføre, skal bruges til opbevaring af foreningens udstyr samt til mødelokale, hvorfor det skal udstyres med køkken og toiletter.

I ansøgningen forklarer Langeskov Borgerforening, at indtil 2017 har Kerteminde Kommune stillet lokaler til rådighed for foreningen på Langeskov Skole. Men i 2018 sluttede det, og Borgerforeningen har været nødt til at leje sig ind seks-syv forskellige steder for at få opbevaret alt det udstyr, de har til de årlige kræmmermarkeder.

For at mindske blandt andet tidsforbrug, slitage på materiel og udgifter til leje ønsker Borgerforeningen derfor at få lov til at bygge sin egen hal.

Og så beder de i øvrigt også om et rentefrit lån fra kommunen på 468.000 kroner til at bygge for.