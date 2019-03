Lang ventetid på byggesager: Smalt politisk flertal for at ansætte en ekstra medarbejder

Et flertal i økonomiudvalget vil ansætte en ekstra medarbejder i byggesagsafdelingen for at nedbringe de lange ventetider på byggesager.

Kerteminde: Der var ikke enighed blandt politikerne på ugens økonomiudvalgsmøde, om det er nødvendigt at ansætte en ekstra byggesagsmedarbejder for at komme bunkerne af byggesager til livs.

Ventetiden på at få sin byggesag behandlet er ellers i årets første måneder steget med raketfart. I december måtte en husejer i gennemsnit vente 6,3 dage på at få sin sag behandlet. I midten af februar var ventetiden steget til 84 dage.

En del af forklaringen på den lange ventetid er, at politikerne valgte at spare en af de fire medarbejdere væk, og siden hen sagde to af de resterende medarbejdere at sige deres job op. Pr. første april er der ansat to nye medarbejdere, men for at komme bunkerne af sager til livs havde erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget indstillet til økonomiudvalget, at der blev ansat en ekstra medarbejder.