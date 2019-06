Landsholdsbold til Langeskov

Samtidig med LIF's fodboldskole

Borgmester Kasper Olesen (Soc) glæder sig sammen med de andre borgmestre over at skulle lægge græs til de unge fodbold-ben:

- Vi tror på, at denne turnering kan tiltrække en masse besøgende på Fyn, forudser han.

Kasper Olesen glæder sig især over, at de to kampe, der skal spilles i Langeskov onsdag den 7. august falder sammen med, at Langeskov Idrætsforening (LIF) holder fodboldskole. Han kan desuden afsløre, at LIF har planer om at sætte en hel del andet på benene i forbindelse med besøget af drengelandsholdet.

Open Nordic-turneringen har vanen tro deltagelse af de nordiske lande, der udover Danmark tæller Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island. I år er Nordirland også inviteret, men allermest bemærkelsesværdigt har turneringen i år et eksotisk touch, da Mexico også skal kæmpe med.

Turneringen åbnes med fire kampe den 4. august, mens der er placeringskampe og finale den 10. august.