Landsbyerne skal involveres mere: Har du en ide til, hvordan din landsby kan forskønnes?

Kerteminde: Landbyrådet er klar til at præsentere en landsbypolitik for de kommende fire år.

Forslaget til ny landsbypolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Jens Arne Hansen (Arbejds-, Erhvervs- og Vækstudvalget), Terje Pedersen (Miljø-, Natur- og Teknikudvalget), Erling Knudsen, Ejnar Rath Zacho og Steen Hjorth. De tre sidstnævnte er udpeget af Kerteminde Landsbyråd.

Landsbypolitikken er delt op i tre spor med hver fire fokusområder. De tre overordnede spor er bosætning, infrastruktur og fællesskaber/foreninger. Et bærende element i forslaget til ny landsbypolitik er, at beboerne i landsbyerne i videst muligt omfang skal involveres i de processer, der skal være med til at skabe udvikling.

Som et af initiativerne til at involvere landsbybeboerne mere i det sted de bor, lægger landsbypolitikken op til et projekt, hvor alle landsbysamfund i kommunen inviteres til at komme med forslag til, hvordan netop deres område kan forskønnes. Alle landsbysamfund kan sende forslag, og blandt de indsendte forslag udpeges fem, som vil få midler til at realisere nogle af deres idéer.

- Vi tror, at mange landsbyer vil tage udfordringen op, aktivere det lokale fællesskab og sammen bringe en masse spændende forslag frem, siger Steen Hjorth i sin egenskab af formand for Kerteminde Landsbyråd

Det nye forslag præsenteres ved et borgermøde torsdag 31. januar kl. 19. Mødet holdes på Kulturhus Fjorden.