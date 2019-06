Kerteminde: Heste, grise, køer og får hører ikke blot til bondegården, men også til den grønne Landbrugs-zoo, Østfyns Produktionsskole er klar til at gå i gang med at etablere i Marslev, hvis altså kommunen vil spille med.

Produktionsskolens ønske er at lave en zoo med de dyr, vi kender fra køledisken. Men i Marslev skal de leve så naturligt som muligt, så besøgende - turister, skoleklasser m.v. kan opleve dyrene i deres rette element. Produktionsskolens forstander Karsten Holm Jensen skriver i ansøgningen til kommunen: Missionen er at skabe interesse for mere etisk kødforbrug af hensyn til både egen sundhed, respekt for dyrens liv og jordens klima.

Men Kerteminde Kommune skal hjælpe Landbrugs-zoo på vej, for at det bliver til noget: Produktionsskolen søger om at få et kommunalt tilskud i form af den jord, skolen nu forpagter af kommunen. De beder om at få de 4,64 hektar jord foræret. Desuden beder de om, at jorden via en ny lokalplan bliver overført fra landbrugsjord til undervisning og formidling.

- Vi har arbejdet med den her ide i flere år, og derfor har vi af en landmand købt lidt jord, der støder op til den kommunale jord, vi p.t. lejer. Desuden fik vi allerede sidste år tegnet et projekt, så vi er lige klar til at gå i gang. - Vi har faktisk allerede frilandsgrise gående, men vi kan ikke komme til at vise dem frem, sådan som forholdene er lige nu, forklarer skolens bestyrelsesformand Arne Krydsfeldt.