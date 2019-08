Læserne er uenige: Er FAF-siloen en stor algebefængt betonklods eller et nyt turistkontor med restaurant på toppen?

Kerteminde: Nyheden om, at dagene er talte for den gamle FAF-silo på Nordre Havnekaj i Kerteminde, har delt læserne i to lejre.

Der er de trofaste "Silo-forever" læsere, der vil beholde FAF-siloen og har spændende forslag til, hvad siloen kan bruges til.

- Måske kunne der laves noget til gavn for turister, helt oppe måske et kaffe/spisested, nederst turist info, skriver Kirsten Dannemarre Palner.

- Lad nogle kunstnere dekorer den og så lav et kulturhus indeni. Øverst en restaurant, sikken en udsigt at spise til, drømmer Anne Dorte Rørbye.

Flere læsere er også inde på, at siloen er et vartegn for sejlerne og et bindeled til Kertemindes maritime fortid.

- Især i det maritime miljø, og ikke kun i Kerteminde, der forbinder alle den silo med Kerteminde, og man kan se den langt væk fra, især fra vandsiden. Så udnyt den dog, og transformer den til noget visionært og brugbart, selv noget simpelt som et udkigstårn (malet og evt. med lys på, ligesom på nogle kirker), det ville være en god start, og det har de gjort andre steder, så hvorfor ikke i Kerteminde, spørger Henrik Hansen.