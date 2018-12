Læserafstemning: Borgere i Kerteminde Kommune vil giftes med nabokommunen

Man kan ikke konkludere noget på baggrund af afstemningen, da den ikke er repræsentativ for borgerne i kommunen. Men sammen med de mange brugerkommentarer, der er indløbet på facebook og på fyens.dk, viser den et billede af, at det ikke bare er en eller to borgere, der synes en sammenlægning er en god ide. Det er mange.

Alt imens svarede 304 (24 procent), at Kerteminde Kommune burde lægges sammen med Odense Kommune, og 551 (44 procent) svarede, at man burde sammenlægges med Nyborg Kommune.

I en serie af artikler forsøger Fyens Stiftstidende derfor, at få besvaret spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune virkelig for lille til at klare sig i fremtiden?

Argumentet er, at Kerteminde Kommune med sine knap 24.000 indbyggere simpelthen er for lille til at klare udfordringerne.

Måske er det netop derfor, at flere og flere af kommunens borgere i den seneste tid har meldt sig ind i debatten med en opfordring til, at Kerteminde Kommune skal se på muligheden for at slå pjalterne sammen med en af nabokommunerne.

Nordøstfyn: Parkeringskaos, et sluseprojekt der aldrig blev til noget, farlige skoleveje og ingen græsslåning på fodboldbanerne. Udfordringerne er mange i Kerteminde Kommune, og en presset økonomi og besparelser år efter år kan gøre det svært at se en vej ud af problemerne.

Flere borgere i Kerteminde Kommune synes, at kommunen er for lille til at klare fremtidens udfordringer og bør lægges sammen med Odense eller Nyborg Kommune.I denne serie forsøger vi henover julen at komme rundt om spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune for lille? Samtidig forsøger vi at finde ud af, om en sammenlægning overhovedet er realistisk. Dette kan du se frem til: I dag: Er Kerteminde Kommune for lille? Det skriver læserne. Lokalredaktørens mening om en sammenlægning. 24. december: To pensionerede journalister husker tilbage på sammenlægningen i 2007. Vi kigger på fordelene ved en større kommune. 26. december: Erfaringer fra Struer Kommune, der var tæt på en sammenlægning i 2015. Vi kigger på fordelene ved en lille kommune. 28. december: Kommunaldirektøren fortæller om Kertemindes udfordringer, og hvad siger de egentlig til en sammenlægning i byrådet? 30. december: Er en sammenlægning overhovedet mulig? Og vil Odense eller Nyborg være med til det?

De fleste mener, at Kerteminde bør sammenlægges med Nyborg, men nogle skæver mere til Odense. Andre igen foreslår, at hele Fyn skal være en stor kommune. Og flere foreslår også at splitte den nuværende Kerteminde Kommune op, så Munkebo bliver en del af Odense Kommune, mens Kerteminde og Langeskov vender sig mod Nyborg.

Argumenterne for en sammenlægning er mange. Økonomien er for lille, opgaverne er for store, kommunen er for uansvarlig og for uhensigtsmæssigt sammensat. Men spørgsmålet er også, hvilken kommune vi skal se hen mod ved en sammenlægning? Det er der bestemt ikke enighed om.

- Helt enig. Kommunen er for lille. Gå sammen med Nyborg og etabler en Østfyns Kommune. Kommunale opgaver er blevet for store til vor størrelse, skriver Jørgen H. Pedersen på facebook.

Ikke alle vil giftes med naboen

Men det er bestemt ikke alle læserne, der synes, at det er en god idé for Kerteminde Kommune at gifte sig med naboen.

- Min stemme blev et nej, Kerteminde Kommune er ikke for lille. Jeg tror ikke, at de økonomiske udfordringer vil blive løst, hvis vi kom under Odense eller Nyborg. De to kommuner har jo selv kæmpe udfordringer og besparelser at slås med, skriver Christina Ingemann Vester på facebook.

Og spørgsmålet er jo også, om en sammenlægning vil føre flest fordele eller ulemper med sig.

- Det lyder som en rigtig dårlig ide. Tendensen fra sidste kommunesammenlægning var, at samle de tidligere forvaltninger på én lokation for at spare penge. Ved en større sammenlægning kunne det eksempelvis føre til Jobcenter i Svendborg, Borgerservice i Odense, og de andre forvaltninger spredt over hele Fyn. Den sidste kommunesammenlægning førte ikke meget godt med sig, og det vil være naivt at forestille en endnu større sammenlægning ville gøre det, skriver René Nissen på fyens.dk

I denne serie forsøger vi på Fyens Stiftstidende, at besvare nogle af alle de spørgsmål, der dukker op, når vi taler om en kommunesammenlægning. Hvorfor har Kerteminde Kommune så mange udfordringer? Er en sammenlægning overhovedet en mulighed? Vil en sammenlægning virkelig løse vores problemer, eller er græsset bare altid grønnere på den anden side? Og vil Odense eller Nyborg overhovedet have os?