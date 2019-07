Røde redningsveste og nysgerrige tilskuere var samlet ved Langebro fredag middag. Vikingeskibet Ladbydragen manglede mennesker til at tynge det for at få skibet under Langebro og afsted på sit togt.

Kerteminde: Omkring 40 mennesker skal der til for at få vikingeskibet Ladbydragen under Langebro. Skibet er nemlig for højt til at gå under broen uden hjælp.

Et scenarie, der har samlet en større mængde mennesker ved Kertemindes Langebro fredag middag. På broen står en lang række af mennesker og skimter over det glinsende vand, hvor båden er fyldt med mennesker i røde redningsveste. Andre sidder lige ned til vandkanten, og flere har fundet mobiltelefonen frem og foreviger situationen.

- Jeg skulle da lige forbi og se. Det er da særligt. Så kom den i sit rette element, lyder det fra flere af de fremmødte.

Besætningen har forinden spurgt lokalbefolkningen om hjælp, fortæller Finn Thomsen, der har været gast på skibet i tre år.

- Der skal noget til at tynge den ned. Det er ballast, og så er det jo fantastisk, at folk støtter op om det, siger han og beretter, at skibet også var under broen sidste sommer.

Vikingeskibet og dets besætning har kurs mod Nyborg og et middelaldermarked. I 14 dage skal de være på togt.

- Det giver noget mere at komme ud på dybere vand. Det er dejligt med noget mere vand og vind. Til daglig holder vi kun til på Noret. Det er sjovt at komme ud, siger Finn Thomsen og beretter, at det ikke er en helt ligetil opgave.

- Der er meget planlægning.