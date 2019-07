Ladbydragen opgiver at sejle rundt om Fyn: Vikingerne beder om hjælp til at få båden under Langebro på lørdag

Ladbydragen skal bruge din vægt

Igen vil besætningen gerne anmode om, at der er folk, der vil agere "sten med ben på," når vikingeskibet skal under Langebro i Kerteminde, så det kan komme hjem til Ladby.

Så hvis du vil hjælpe, skal du på lørdag klokken 17 stå klar i renæssancehavnen - parat til at springe om bord på Ladbydragen og være en del af den vægt, der får hæk og stævn (skibets to ender, red.) så langt ned mod vandoverfladen som muligt.

- Det kan godt være, at vinden blæser på os nu, men vi vil ikke blæse nogen et stykke, så vi vil gerne have, at folk hjælper os med lidt medvind, så vi kan komme under broen, understreger Marianne Sternkopf