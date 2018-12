Kunstnerparret Helle og Viggo Salting er tilbage på egnen

Kerteminde: "Man har en beslutning til, man tager en ny".

Et godt motto, mener kunstnerægteparret Helle og Viggo Salting.

I foråret blev der således arrangeret en sidste påskeudstilling i Andresens Købmandsgaard.

Herefter flyttede parret til Frankrig for at bo og arbejde.

I en lille by omgivet af vinmarker har de indrettet sig med atelier og grafisk værksted i et hus, som har været deres i 20 år.

En by med mennesker og omkringliggende natur, der giver masser af inspiration og energi.

Opholdet varede kun fire måneder, da en gammel drøm viste sig at kunne realiseres. Så nu bor kunstnerne i Gartnerboligen ved Hverringe Gods nord for Kerteminde.

Her har parret sine arbejder fra kælder til kvist og er glade for igen at være på Hindsholm.