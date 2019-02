Langeskov: Onsdag besluttede man i Folkeoplysnings-udvalget at at yde det tilskud til kunstgræsbanen i Langeskov, der eller blev taget fra Langeskov Idrætsforening ved budget 2019.

Klubben får således også i 2019 tilskud til vedligehold, pengene kommer bare fra en anden pulje.

I efteråret blev der lavet en besparelse på banevedligehold i forbindelse med budget 2019, og her fjernede man det årlige tilskud til kunstgræsbanen i Langeskov på 26.700 i 2019 og frem. Et tilskud som Langeskov Idrætsforening har fået siden 2014.

Det gav problemer for klubben, der ikke kunne få økonomien til drift af banen til at hænge sammen, og derfor søgte om lov til at opkræve betaling fra andre klubber, der bruger banen, hvilket de fik lov til af teknisk udvalg.

Opkrævningen fra andre klubber var dog stik imod den aftale, der blev indgået om kunstgræsbanen fra starten, om at alle andre klubber frit skulle kunne benytte banen. Derfor sendte klubben en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om at få genetableret det årlige tilskud til vedligeholdelse af banen.

- Vi nåede frem til, at vi bevilgede de penge, der skal bruges til, at vi kan vedligeholde banen derovre. Og det gør så, at man åbner op for at de andre foreninger frit kan bruge den igen, fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget Erling Knudsen.

Man forventer at det årlige tilskud til Langeskov Idrætsforening for 2020 og frem vil blive en del af kommende budgetforhandlinger for 2020.