- Ja, vi har haft nogen samarbejdsproblemer, og det har mundet ud i, at direktionen har valgt at afskedige Charlotte Katzhel. Jeg kan ikke komme nærmere ind på detaljer i det her. Nu ønsker vi bare at komme videre, fortæller han.

Bestyrelsen inddraget

Skolens viceskoleleder Jeppe Jeppesen er konstitueret i stillingen, og Kerteminde Kommune vil snarest slå den vakante lederstilling op.

Det fortæller direktør Anders Bjældager fra Kerteminde Kommune:

- Stillingen bliver slået op i løbet af foråret, og vi håber at have en ny leder på plads til det nye skoleår efter sommerferien.

Forvaltningen blev inddraget i stridighederne på Hindsholmskolen, da en samlet lærergruppe kort før jul sendte et mistillidsvotum mod Charlotte Kazhel. Sagen har ikke ført til en stigning i sygefraværet, fortæller Anders Bjældager:

- Men vi oplever tydelige stresssymptomer i personalegruppen, og enkelte har haft det rigtig rigtig svært. Min oplevelse er, at det er mange forskellige uenigheder, som har ført til de her konflikter. Det er på baggrund af de sidste tre måneder, hvor vi kan se, at der er opstået så stort et brud i tilliden mellem parterne, at vi ikke kan løse det.

Mens fyringen af Nymarksskolens ellers vellidte leder Hans-Henrik Jensen i oktober 2018 foregik udenom bestyrelsen, og nyheden derfor kom som et chok for både forældre og personale, føler Hindsholmskolens bestyrelse sig godt informeret i denne sag.

Det fortæller formand Birthe Møller Jespersen:

- Charlotte Kazhel har været rigtig god til at brande skolen, men der har været nogle samarbejdsproblemer, og det har mundet ud i det her. Det er selvfølgelig ulykkeligt, når der er udfordringer på ens børns skole, men bestyrelsen er blevet godt inddraget hele vejen igennem fra forvaltningens side, fortæller hun.

Ifølge skolens hjemmeside går der i dag 244 elever i 0. til 9. klasse på Hindsholmskolen. Derudover går der 64 elever på afdeling Mesingeskolen, som er en nærliggende specialskole.