Kun for velhavere - 18 havnegrunde udbudt uden mindstepris: Se hvad arkitekten vurderer, de skal koste

Nordre Havnekaj, hvor de 18 grunde er placeret, er en af byens mest eftertragtede placeringer, vurderer arkitekt Carl Ove Dydensborg.

Kerteminde: - Hvis det var Hammerslag på tv, og jeg skulle vurdere området, så ville jeg sige, at det er en klar femmer - i hvert fald for nogen af dem, fortæller arkitekt Carl Ove Dydensborg, om de 18 grunde på Nordre Havnekaj, der er udbudt til salg. Grundene ligger på havnen i Kerteminde med udsigt over marinaen og kun en kort gåtur op til byens hovedgade. - Det er på niveau med grundene lige ned til Lillestranden. Det bliver ikke meget bedre, siger Carl Ove Dydensborg, der har arbejdet som arkitekt i Kerteminde i flere årtier. De 18 grunde blev sendt i udbud sidst i marts, og byrådet valgte ikke at sætte en mindstepris. Bagtanken er nemlig, at når der ikke er en mindstepris, så er der større chance for, at der bliver rift om grundene, og sælgerne vil byde hinanden op. Hvor meget de ender med at koste, når udbuddet udløber 1. maj, er der ingen, der ved. Fyens Stiftstidende har været i kontakt med fem ejendomsmæglere, og ingen af dem vil give et bud i avisen på, hvad grundene skal koste. Det er simpelthen for usikkert.

1,5 eller 2,5 etage Carl Ove Dydensborg tør godt give et bud på, hvad salgsprisen for de 18 grunde kunne ende med at blive. - De kommer tilsammen til at koste omkring 18 millioner kroner, men der er stor forskel på, hvad de enkelte grunde ender med at blive solgt for. Både fordi der er forskel på størrelsen, og fordi nogen ligger bedre end andre, siger Carl Ove Dydensborg. Grundene er mellem 78 og 187 kvadratmeter store, og der kan bygges mellem 108 og 224 etagemeter bolig på de enkelte grunde. Der ikke er en direkte sammenhæng mellem, hvor stor grunden er, og hvor mange etagemeter bolig, der må bygges. Eksempelvis er byggefelt 11 kun 78 kvadratmeter, men der er mulighed for at bygge en bolig på 210 kvadratmeter. Omvendt er byggefelt 5 på 123 kvadratmeter, men her må der kun bygges 108 kvadratmeter bolig. Forskellen skyldes blandt andet, at der på nogle af grundene må bygges i 1,5 etage, mens der på andre må bygges i 2,5 etage.

Nordre Havnekaj set fra indsejlingen. Grafik: Kerteminde Kommune

Tre og syv er nok de billigste Carl Ove Dydensborg vurderer, at byggefelterne 11-16 - lige ud til Nordre Havnekaj - er de mest attraktive grunde - De ligger lige ud til havnen, så de har noget at kigge på. Der sker noget om dagen, og der er lys om aftenen. Lige efter kommer grundene 4-9 på Grønlandsgade. De har et halvt kig ud over marinaen til venstre. - De ligger mod øst, det er der ikke meget ved. Der er morgensol, men så er det slut. Når solen går ned, kigger de ud på et sort hul, forklarer Carl Ove Dydensborg. Grundene 17-20 er i en kategori under grundene ud mod Grønlandsgade. - Hvad skal de kigge på? Der er ingen udsigt, forklarer Carl Ove Dydensborg. Og endelig er der grundene tre og syv, der ligger klemt inde i bebyggelsen, og sikkert bliver de billigste af de 18 grunde. Summa-summarum. Grundene ud mod Nordre Havnekaj og Grønlandsgade ender på lidt over en million kroner, og de resterende kan man få for under en million kroner.

Det grønne område ved enden af Nordre Havnekaj. Grafik Kerteminde Kommune

Hvad med parkeringspladser? På papiret ser det ud til, at de 18 grunde bliver nogle af de dyreste, der nogensinde er solgt i Kerteminde, men arkitekten peger samtidig på flere problemer ved udbuddet, der kan trække ned i prisen. De kommende købere skal nemlig igennem en kompliceret udbudsproces, hvor de i samarbejde med med kommunen skal udvikle deres projekt, så det passer ind i miljøet på Nordre Havnekaj. En ekstra finte er, at lokalplanen for området nemlig ikke er udarbejdet og godkendt endnu. Det bliver den først, når de enkelte bud er accepteret - Det er en meget kompliceret måde, grundene er udbudt på. Jeg har aldrig set den her udbudsform før, siger Carl Ove Dydensborg, der ikke tror, politikerne er helt klar over, hvad der står i udbudsmaterialet, for så ville de aldrig have sendt det i udbud. - Hvis hver køber har deres egen mening om, hvordan de vil bygge, så risikerer det at ende i en stor slåskamp. Derfor kræver det, at kommunen laver en meget stram lokalplan for området, så de kan styre byggeriet. Og endelig er der nogle helt lavpraktiske ting, der ikke er på plads. Hvor skal affaldsspandene til husene stå henne? Og hvorfor er der kun en enkelt parkeringsplads til hvert hus, hvor der normalt skal være to. - Og der er ikke nogen gæsteparkering - Hvor skal de holde henne? Regner kommunen med, at de skal parkere ovre ved Superbrugsen, spørger Carl Ove Dydensborg.