Kulturhuset søger hjælpere til madteltet på Fjordens Dag

Munkebo: Søndag den 8. september afholdes Fjordens Dag, og som sædvanlig er Kulturhuset repræsenteret ved dette arrangement ved Boels Bro. Der er altid brug for hjælpende hænder til mange forskellige opgaver på da­gen, men i år er der ekstra brug for hjælpere til madteltet, hvor der bl.a. skal sælges pølser. Den opgave har de senere år været varetaget af børn og lærere fra Munkebo Skole, men de har desværre ikke mulighed for at være med i år.

Så hvis du har nogle timer tilovers og gerne vil hjælpe til, når Fjordens Dag løber af stabelen, hører vi gerne fra dig, fortæller Willy Anderskov. /exp