Bitten Nannestad begyndte at savne kolleger i sit lille syværksted, og da hun i forvejen var begyndt at lægge vejen forbi WorkshopFabrikken ind i mellem, når hun manglede nogle at sparre med, og et butikslokale i Vestergade desuden blev ledigt i efteråret 2016, efter helsekostforretningen, "Moder-Jord," lukkede, tænkte hun:

Her etablerede de en minifabrik, et værksted og en butik, hvor folk kunne købe kunsthåndværk, men også kunne få hjælp til egne projekter og lære nyt i forskellige workshops.

Folk skal da bare lægge vejen forbi os, hvis de har noget, som de gerne vil have hjælp til at få syet eller ordnet.

Kerteminde Ugeavis vil gerne sætte fokus på de lokale erhversvdrivende i Kerteminde Kommune.Derfor vil du under rubrikken "Bag disken" kunne læse forskellige erhvervsportrætter.Har du en god idé til én erhvervsdrivende, som har en god historie, der fortjener at komme frem, hører vi gerne fra dig.Du kan sende en mail med et tip på kerteminde@fyens.dk

Hver sin forretning

Begge synes de, at butikslokalet i Vestergade for det første havde meget mere plads, og for det andet var det en mere attraktiv beliggenhed end de lokaler, hvor de i forvejen holdt til.

Inden de blev enige om at skabe et butiksfællesskab, fik de udarbejdet en liste over, hvordan de løste forskellige udfordringer, hvis de skulle dukke op,

- På den måde er vi helt afklaret med, hvordan vi tackler de situationer, der måtte opstå, forklarer Bitten Nannestad.

Begge understreger de, at det er et butiksfælleskab, de har. De har ikke lagt deres forretninger sammen, og de har også hvert deres regnskab og kasseapparat i butikken.

Bitten Nannestad er i butikken hver dag - med undtagelse af mandag, hvor hun arbejder hjemme, så hun har ro til at nørkle med større opgaver. I butikslokalet kan hun sidde og ordne reparationer af tøj, oplægning af bukser og udskiftning af lynlåse i jakker, mens hun derhjemme kan arbejde uforstyrret, når hun skal sy noget helt fra bunden, og hun har også tid til at tage ud til folk, som ikke er så mobile, at de selv kan komme ind i forretningen.

Lotte Helle har, udover butikken, et job som konsulent ved Fora, der er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet.

- Det er der, jeg skaber mit rugbrød. Forretningen her er så mit smør, forklarer hun.

Derfor er hun kun i butikken om eftermiddagene fra klokken 13.30 til 17.30 onsdag, torsdag og fredag. Hendes forretning har skiftet navn til Butik Meter, og her sælger hun nu metervarer og sytilbehør.

- Det fornemmede jeg, at der var et behov for, fortæller hun og tilføjer, at da hun ikke længere tilbød workshops, synes hun, at det var forvirrende, at forretningen hed WorkshopFabrikken.

Det er dog stadig muligt at komme ind i Butik Meter og købe sig hjælp til at komme videre med sy - og håndarbejdsopgaver, og hvis Lotte Helle ikke er i forretningen, kan Bitten godt ekspedere.

- Er der noget, jeg ikke kan finde ud af, må jeg jo bare sige: I må komme tilbage, når Lotte er her, siger Bitten Nannestad.