Kor begynder efterårssæsonen

Kerteminde: Kerteminde Motetkor åbner efterårssæsonen torsdag 22. august kl. 19-21.30 i Kulturhus Fjorden.

Det er en uge tidligere end normalt for at have tid til at forberede blandt andet en fælleskoncert med Fynbokoret og andre i oktober måned.

Koret har omtrent 30 medlemmer i et blandet kor. Repertoiret består især af danske sange, viser og kirkemusik. Korets dirigent gennem flere år er Maria Hørup.

Koret deltager i koncerter og andre kulturelle arrangementer - ofte sammen med andre kor, samtidig med at der lægges vægt på fællesskab og samvær.

Koret er altid interesseret i at få nye medlemmer. Alle med en god sangstemme, der har lyst til at deltage i prøver og koncerter er meget velkomne.

Man kan deltage i nogle prøveaftener og se om det har interesse.

Korets formand Vivi Bott giver gerne flere oplysninger, ligesom man kan læse mere på korets hjemmeside.