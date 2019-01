Konservative slår ned på højt sygefravær: Bedre trivsel skal gøre syge medarbejdere raske

- Højt sygefravær er et symptom på, at trivslen ikke er optimal, siger Anne Fiber (C). - Derfor skal vi prioritere trivslen blandt vore medarbejdere.

Nordøstfyn: Den konservative byrådsgruppe vil have glade medarbejdere i kommunen. Medarbejdere, der trives og er raske.

Derfor har gruppen til byrådsmødet torsdag den 31. januar bedt om, at trivsel blandt de kommunale medarbejdere bliver et fokus-punkt for byrådet.

Det skal - ønsker de konservative politikere - skrives ind i byrådets arbejdsplan på linje med havneudvikling og trafiksikkerhed.

- Det kommer sig af, at vi kan se, at sygefraværet hele tiden stiger. Og det ser vi som et rødt flag om, at der er noget, der ikke hænger sammen, siger det konservative byrådsmedlem, Anne Fiber, der står bag forslaget.

- Sygefraværet hænger rigtig tit sammen med manglende trivsel og dårligt arbejdsmiljø, og det er noget, der bekymrer os.

Anne Fiber erkender, at politikerne uden tvivl har kørt medarbejderne hårdt med tilbagevendende besparelser og effektiviseringer, der i sig selv er en stressfaktor.

- Men vi mener, at vi - til trods for besparelser - skal gøre, hvad vi kan for at fastholde vores dygtige medarbejdere og sørge for at motivere dem og sørge for, at de fortsat har lyst til at arbejde, siger hun.

- Derfor vil vi gerne have fuld opbakning i byrådet til, at det her er noget, vi skal prioritere. I den konservative gruppe har vi nævnt det af og til. Men vi har brug for, at det officielt kommer på dagsordenen, så det bliver et punkt, hele byrådet fokuserer på.