Konservative: Frivillige kan skabe ro i specialklasserne

Nordøstfyn: Der er for meget uro i specialklasserne i folkeskolen. Det stod en frustreret forældregruppe fra Nymarken i oktober frem og fortalte, og samme billede tegnede en række forældre på Munkebo Skole i et brev til politikerne en måned senere.

Nu rækker politikerne fra den konservative byrådsgruppe en hjælpende hånd frem til klasserne og foreslår, at der tilknyttes en gruppe frivillige "tryghedspersoner" til klasserne:

"Forslaget indebærer at der i regi af Frivilligcentret etableres en stab af frivillige, som tilknyttes fast til en klasse på et fast timetal og tidspunkt om ugen. De frivillige tryghedspersoner skal ikke undervise, men være tilstede, hvis en elev i et tidsrum har behov for ro/at sidde afsides og f.eks. lægge puslespil, få læst en bog, eller gå en kort tur.

Sådan lyder teksten i den sag, som børn- og skoleudvalget tager de indledende drøftelser om mandag den 14. januar.

- Vi har fået adskillige henvendelser fra specialområdet, hvor vi kan se, at det kører ikke optimalt. Løsningen er at ansætte flere lærere og pædagoger, men vi står desværre også og skal spare, og hvad kan vi så gøre? Vi har jo en demografi med flere og flere raske ældre, som rigtig gerne vil have noget meningsfuldt at lave. Hvad der ikke ligger af kompetencer og ressourcer derude, som vi kunne bruge til at løfte hele specialområdet, fortæller Anne Fiber, der selv sidder i udvalget for De Konservative.