Martofte: Har du nogensinde været inde i en jættestue? Ved du, hvor gammel den er, og hvad den blev brugt til? Er du gået forbi og har følt suset fra dengang, hvor disse store stenkamre blev bygget?

Sådan har Hanne Methling nemlig selv tænkt, når hun er gået forbi. Nu har hun lejlighed til at byde indenfor til en koncert, hvor publikum kan få lov til at kigge stenaldermenneskene over skulderen.

Det sker fredag 28. juni, når der er jættestuekoncerter med Hanne Methling i Mårhøj, Snavevej, Martofte.

I en pressemeddelelse forklarer Hanne Methling, at det er de arkæologiske fund og fortolkningerne af dem, der har sat gang i hendes indlevelse i stenalderens verden, og hér tager sangene deres afsæt.

Der er to forskellige koncerter. Kl. 13 handler det om jægerstenalderen og kl. 15 om bondestenalderen.

Koncerterne henvender sig til voksne, unge og store børn. Begrænset plads pr. koncert. Der opkræves entré. Forsalg på telefon 3082 6013, eventuelt sms.