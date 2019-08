Fremover kan det blive sværere at finde en legeplads i Kerteminde Kommune. Formand for miljø- og teknikudvalget vil fjerne nogle af de små, nedslidte legepladser for at frigive flere midler til vedligeholdelse af aktive legepladser

Kerteminde: Der er 47 legepladser i Kerteminde Kommune. 30 offentlige og 17 ved børnehaver og skoler. Det tal bliver med største sandsynlighed reduceret i fremtiden. Hvilke legepladser, der står for skud, vides ikke endnu. Formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler (SF), siger, at midlerne i stedet skal bruges på at vedligeholde de legepladser, som rent faktisk bruges. - Vi har en legeplads ude ved Skovpavillonen, der er nedslidt, og ingen bruger den. Det er jammerligt at se på, og det er sådan nogle steder, vi skal kigge på, så vi kan bruge ressourcerne på at vedligeholde de aktive legepladser. Jesper Hempler fortæller, at der de seneste år har været et projekt, hvor lokalgrupper kan søge om kommunal medfinansiering af legepladser. - Jeg får mange henvendelser fra folk, der gerne vil være med til at etablere nye legepladser, og det kræver et tilskud. Det synes jeg, vi skal bestræbe os efter at give dem, så vi kan få nye gode miljøer i stedet for de gamle, nedslidte legepladser.

En risikovurdering er afgørende Med års mellemrum foretages der et eftersyn af kommunens legepladser, hvor alle legeredskaber tages til eftersyn. Det resulterer i en rapport, hvor en risikovurdering af redskaberne på hvert enkelt legeplads fremgår. Seneste rapport er fra 2017, og nu vil Jesper Hempler gerne have en revurdering. - Det er på tide, vi får et nye eftersyn. Vi har behov for løbende vurderinger. Vi kan ikke have, at børn kommer til skade. Han uddyber, at den nye rapport - i samspil med den fra 2017 - skal være afgørende for, hvilke legepladser der står for fald. - Det er klart, at rapportens resultat har stor indflydelse på, hvilke legepladser vi kigger på. Det er meget tænkeligt, at dårlige legeredskaber i 2017 kun er blevet dårligere. Derfor tager vi også den gamle rapport med i vurderingen.

Flere legepladser har farlige redskaber Fra rapporten i 2017 fremgår det, at et eller flere redskaber på 15 legepladser har fået mærkatet "høj", når det kommer til risikovurdering. Derfor er det ikke usynligt, at disse 15 legepladser er i risikogruppen for at skulle fjernes. Jesper Hempler ved endnu ikke, hvor mange legepladser der skal fjernes. - Vi har haft kig på en syv-otte stykker, men der er ikke et præcist antal endnu. Kommunen har i 2019 et budget på 48.000 kroner til vedligeholdelse af legepladser, mens puljen til etablering af nye legepladser er på 452.000 kroner.