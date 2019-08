Kommunen slipper for at betale 100.000 kroner for huller til ny flagallé: Cityforeningen betaler hele gildet selv

Cityforeningen ønskede kommunens hjælp til at betale for 24 huller til byens nye flagallé, men kommunen synes, at det var for dyrt. Nu er der enighed om, at Cityforeningen betaler alle udgifter i forbindelse med alléen.

Kerteminde: Cityforeningen og Kerteminde Kommune er nået til enighed om, at foreningen finansierer hullerne til en ny flagallé.

Cityforeningen ville ellers have kommunal støtte i første omgang.

100.000 kroner. Så meget vurderede kommunen, at det kostede dem at lave 24 huller til en ny flagallé. Det var for dyrt, og derfor blev der i miljø-, natur- og teknikudvalget drøftet billigere alternativer på et møde i tirsdags. Nu er der fundet en løsning.

Cityforeningen har fået et tilbud på en privat entreprenør, som er billigere end kommunens budgettering. Derfor betaler de for udarbejdelsen af hullerne, og det er formand for Cityforeningen, Jonas Nielsen godt tilfreds med.

- Vi betaler for hele gildet, og det er vi blevet enige med kommunen om. Det er en fin og bedre løsning for alle parter.

Hvad prisen på hullerne bliver, vil han ikke oplyse.

- Det har vi aftalt at holde væk fra offentligheden, men vi har fået en rigtig godt tilbud.

Formanden glæder sig over, at byen nu får en ny flagallé. Det er planen, at den skal i brug allerede næste år.

- Den nye flagallé skal være klar til næste sæson, så vi skal bare være klar til påske