Kommunen opsiger samarbejde om hjælpemidler: Handicapråd frygter det vil koste kommunen dyrt

Kommunen har opsagt en del af deres samarbejde med CKV, for fremover at spare 200.000 kroner om året. Handicaprådet frygter at besparelsen i stedet vil koste kommunen penge på grund af genindlæggelser og forkert indkøbte hjælpemidler.

Nordøstfyn: Kerteminde Kommune har fra næste år opsagt en del af sit abonnement ved Center for kommunikation og velfærdsteknologi (CKV), der er specialiserede i at finde rette hjælpemidler til handicappede.

Opsigelsen kan spare kommunen for 200.000 kroner om året.

Det kom som et stort chok for Handicaprådet, at kommunen har opsagt tilbuddet, der for eksempel indeholder rådgivning om bil og bolig. De havde nemlig intet fået at vide.

- Jeg fik det kun at vide, fordi en medarbejder fra CVK ringede til mig og fortalte, at kommunen havde opsagt tilbuddet, fortæller formand for Handicaprådet, Tina Brandt Jensen.

Både formand for ældre -, handicap - og psykiatriudvalget, Britt Pedersen (S) og direktør Anders Thønning Bjældager beklager, at Handicaprådet ikke blev informeret.

- Det er selvfølgelig en beklagelig fejl, at vi på mødet i Handicaprådet i sidste uge ikke fik orienteret om lige præcis den her del. Det er simpelthen faldet ned mellem to stole mellem mig og udvalgsformanden. Det var simpelthen en forglemmelse at få det sagt, siger Anders Bjældager.

I Handicaprådet frygter man, at besparelsen i stedet vil blive en stor udgift for kommunen. De frygter, at manglende ekspertise vil betyde fejlkøb af hjælpemidler og flere genindlæggelser med blandt andet liggesår. Rådet havde faktisk foreslået kommunen, at benytte sig mere af det regionale tilbud CKV for at undgå store udgifter på fejlindkøb.