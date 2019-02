Kommunen om dybe huller i vejen: Afmærkning i Drigstrup er mangelfuld

Drigstrup: Det er Kerteminde Forsyning og Entrepenørgården Munkebo A/S, der er i øjeblikket graver i Drigstrup Bygade, hvor Dorthe Due i januar faldt i et hul, der ikke var afspærret.

Direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, forklarer, at det er entrepenøren, der skal sørge for afspærring. Forsyningen holder øje med, om reglerne for afspærring bliver overholdt.

- Det gør vi jævnligt. Og vi mener sådan set også, at der, hvor vi har observeret, har afspærringen og afdækningen været i orden, konstaterer Michael Høj-Larsen.

Tirsdag lagde Dorthe Dues datter et opslag på facebook, hvor hun med billeder dokumenterede, at der endnu engang ikke var spærret ordentligt af ved vejarbejdet.

- I løbet af arbejdsdagen arbejder de nede i hullet og skal have rørstumper op og ned, og så fjerner de brædderne. Og det, der er sket, da billedet er taget, er, at de er gået ned for at hente noget afspærrings-materiale. De har måske været væk i fem-ti minutter, forklarer Michael Høj-Larsen.

- Jeg var selv ude i Drigstrup at kigge til fyraften (tirsdag red.), da de var gået, og der var alt afdækket og afspærret. Og det har det været hver eneste dag.

Skal det ikke være spærret af, selv om de er væk i 10 minutter?

- Jo, det burde det have været, indrømmer Michael Høj-Larsen.

- Jeg snakkede med entrepenøren her til morgen (onsdag red.), og det erkendte han også. Entrepenøren har fortalt mig her til morgen, at han har indskærpet overfor sit mandskab, at der skal blive en tilbage, mens man går ned after afspærringmateriale.