Kommunen beder om tip: Anmeld nemt knækkede fortovsfliser og huller i vejen

Nordøstfyn: De fleste af os kender det: Man kommer gående og er pludselig ved at falde over en knækket fortovsflise. Eller får våde fødder, fordi en rendestens-brønd er stoppet til. Eller.....

Kerteminde Kommune ved godt, at der er irritationsmomenter rundt omkring på gader og stræder. Men de ved også, at de ikke kan nå at opdage dem alle sammen uden hjælp. Derfor beder de nu os alle sammen om at hjælpe til med at være øjne for dem. Kommunen beder borgerne om at give dem et tip, når vi hver især støder på noget på veje og stier, vi synes burde rettes.

De har oven i købet gjort det let at komme af med sit tip - hvis blot man har en computer.

Men skal klikke sig ind på "Borger" på kommunens hjemmeside. Her skal man vælge "Natur, Vej og Havne," og så er det blot at klikke sig ind på "Skader på veje og vejbelysning."/ström