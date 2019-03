Kommune skal opstille skilte med fodring forbudt: Sybergkvæg vender tilbage til Multiparken

I sidste uge døde seks af Sybergkvægs kvier af forgiftning i indhegningen i Munkebo Multipark. Nu har ejerne besluttet, at de stadig gerne vil have deres kvæg i indhegningen.

Munkebo: Sidste uge blev en skæbnesvanger uge for Sybergkvæg, da seks af deres kvier i indhegningen i Munkebo Multipark døde af forgiftning fra haveaffald, der var smidt ind i indhegningen. Ulykken fik parret, Lene Gommesen og Peter Bisgaard, til at genoverveje, om de ville have deres kostbare kvæg til at gå i multiparken.

Mandag var kvægejerne til møde i multiparken, og her besluttede de, at kvæget skal vende tilbage til indhegningen, når sagen er afsluttet.

- Et er, at vi er forpligtigede til det i forhold til naturpleje, men noget andet er, at folk er rigtig glade for dem deroppe - også dem, der har givet dem det her affald. De er utroligt ulykkelige, siger kvægejer Lene Gommesen og tilføjer:

- Der er et plejehjem i nærheden, og de bruger det meget til at gå tur omkring, og der er en børnehave. Så i forhold til den her formidling af natur og dyr har det også rigtig stor værdi. Derfor vil vi gerne have dem retur, konstaterer hun.

På mødet blev det desuden besluttet, at kommunen skal opsætte skilte, hvor de informerer om, at fodring af dyrene er forbudt, og at man ikke må henkaste affald.

- Vi fik talt om, hvordan vi selvfølgelig forhindrer, at det her det sker igen. Og det kan man selvfølgelig aldrig sikre sig 100 procent mod, men der bliver fra kommunens side opsat nogle skilte, og det gør der også på kommunens øvrige arealer, hvor der er dyr som naturplejere, fortæller Lene Gommesen.

Det er endnu uvist, hvornår dyrene vender tilbage til multiparken. Først skal skiltene sættes op, og de overlevende dyr skal desuden restituere, før de vender tilbage. Desuden skal sagen først afsluttes, blandt andet bliver de, der kastede affaldet, mødt med et erstatningskrav.