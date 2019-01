Kommune sælger ud: Legepladser bliver til byggegrunde

Små forfaldne legepladser har ingen gavn af, mener byrådsmedlem Jesper Hempler (SF), som hellere ser, at Kerteminde får to større og gode legepladser i byen

Kerteminde: Har du en lille million og lyst til at bygge nyt midt i købstaden Kerteminde og tæt på vandet?

Så er der lige nu en byggegrund på 1470 m2 inklusiv 137 m2 vej til salg på Egevænget, som Kerteminde Kommune har sendt i udbud frem til 7. februar.

Grunden består af en grøn græsplæne med et par faldefærdige legeredskaber. Kommunen er nemlig ved at sælge ud af sine mange små legepladser, som i årevis har kaldt på vedligeholdelse.

Det fortæller formand for miljø- og teknikudvalget Jesper Hempler (SF):

- Der er jo ikke meget legeplads på Egevænget. Det er et grønt område, der ligger ret afsondret. Det er åbenlyst, at vi har nogle steder, hvor der ligger nogle fornuftige byggemuligheder, og en mulighed for gode engangs-indtægter. Vi har jo brug for pengene her, hvor vi står til at miste 38 millioner kroner (fra statens udligningsordning red.), fortæller han.

- Vi ønsker samtidig at tiltrække flere skatteborgere. Det er ikke sådan, at vi bare sælger rub og stub, men jeg vil ikke udelukke, at der kan komme flere i udbud, fortæller Jesper Hempler.