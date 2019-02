Kommune mangler vej til Sybergland: Hvis Hans Andersen ikke vil sælge, må kommunen ekspropriere

- Det er svært at få øje på, at man på fornuftig vis kan komme ud til Sybergland ad andre veje, og vi har arbejdet med det her i rigtig lang tid, siger formand for teknisk udvalg Jesper Hempler, SF.

Problemet er nemlig, at en del af de fondsmidler, der er givet til etableringen af Sybergland, er givet under forudsætning af, at der etableres en adgangsvej for handicappede.

Kerteminde: Det har i flere år været en gordisk knude for kommunen at finde ud af, hvordan der kunne etableres en adgangsvej til det naturområdet ved Sybergland.

Eneste mulighed

Efter forhandlinger med Hans Andersen endte det derfor med, at kommunen og Hans Andersen indgik en kontrakt om, at Hans Andersen skulle bygge vejen ud til Sybergland på sin jord, som kommunen efterfølgende kunne købe - alt sammen under forudsætning af, at Hans Andersen får en lokalplan til sin oplevelsespark.

Den lokalplan arbejder administrationen i øjeblikket med at tilpasse, og hvis det mod forventning skulle ende med, at miljø- og teknikudvalget ikke godkender lokalplanen, og Hans Andersen derfor ikke vil sælge sin jord, så kan sidste udvej være at ekspropriere jorden.

- Vi har ikke ret mange andre alternativer. For vi har ikke jorden til rådighed, så derfor er det svært at se, at vi kan gøre ret meget andet end ekspropriere, siger Jesper Hempler, der forudser, at det både vil være en langsommelig og dyr proces.