Kommunalt udsalg: Se hvilke grunde og ejendomme, der blev budt på

Til gengæld var der bud på de to grunde, der er sat til salg ved Hyrdevej. De to grunde udgør populært sagt en del af den grønne kile, der ligger nedenfor Sortekilde ud til Hindsholmvej. Hvor meget der blev budt, må borgmesteren ikke afsløre. Sagen blev sendt videre til byrådet, der i næste uge skal afgøre, om grundene skal sælges.

- Derfor har vi valgt at sige, at nu trækker vi dem fra markedet, også for at give dem der bor i området ro, forklarer borgmester Kasper Olesen.

På Svanevej, hvor der var 1390 kvadratmeter grøn græsplæne til salg lige ved siden af Johannes Larsen Museet for minimum 1,65 millioner kroner, var der ikke kommet nogle bud. Det var der heller ikke på Heibergsvej. Kommunen har dog fået en del henvendelser fra naboerne i området, der ikke er begejstret for, at de grønne områder skal sælges.

Et enigt byråd har længe arbejdet på at nedbringe antallet af kommunale kvadratmeter, og derfor satte kommune i juni et par håndfulde grunde til salg.

Bud på Marslev Børnehus

I Munkebo var Fjordvej seks og Nørrevænget fem sat til sag. De to grunde hænger sammen, så en eventuel køber kunne enten byde på dem samlet eller som en enkelt grund. De bud, der kom ind, vurdere økonomiudvalget til at være for lave. Det var de også på den tidligere børnehave på Solbakken, der var sat til salg. Alle grunde går derfor videre til en mægler, der skal prøve at sælge dem for kommunen.

I Langeskov havde byrådet sat det gamle bibliotek til salg, og på trods af at det er særdeles faldefærdigt, var der her kommet et bud, som var højt nok til, at sagen går videre til byrådet.

En enkelt grund var der også til salg i Marslev. Her var det tidlige Marselv Børnehus, der var sat til salg. Det var der også kommet bud på, der var høje nok til at økonomiudvalget vil sælge, så det får byrådet også lov til at behandle i næste uge.

Selvom der ikke blev udsolgt, er borgmester Kasper Olesen godt tilfreds med, at kommunen nu får solgt nogle af de overflødige kvadratmeter fra.

- Jeg synes, det er fint. Vi har fået bud på stort set dem alle sammen. Det er ikke alle bud, vi har været tilfreds med, og derfor skal vi afprøve nogle af dem hos en mægler, siger Kasper Olesen.