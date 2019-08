Kommunalt tilskud til folkedansevent: Socialt samvær, sundhed og sammenhold er på programmet

Kerteminde: Den 5. oktober er der inviteret til folkedans på Nymarksskolen. Her vil Kerteminde Folkedansere undervise i folkedans, og det er gratis at være med. Både før og efter eventet vil der udbredes viden om folkedans og folkemusik i Kerteminde. Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at støtte initiativet med 10.000 kroner.

Støtten begrundes med styrkelsen af sundhed og socialt samvær.

- Vi synes, det er et godt arrangement, der både styrker det sociale sammenhold og sundheden i kommunen. Derfor har vi valgt at imødekomme ønsket om økonomisk støtte, forklarer Allan Thomsen (K), næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget.

Arrangementets store formål er at få flere aktive over 50 år. Det kan for eksempel ske ved hjælp af fællesskaber som folkedans.

Pengene bliver taget fra Eventpuljen, hvor foreninger kan søge om støtte til deres arrangementer.