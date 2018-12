Kommunaldirektør om Kertemindes fremtid: Vi skal ikke tude, men se på det gode

Mange læsere mener, at udfordringerne for Kerteminde Kommune er alt for store, og at økonomien sejler. Kommunaldirektør Tim Jeppesen er mere fortrøstningsfuld.

Nogle af udfordringerne har dog også at gøre med kommunens størrelse, blandt andet kan det være svært at tiltrække kvalificerede medarbejdere til de små faglige miljøer i kommunen.

- Det er virkelig dejligt, at borgerne bliver ældre i dag. Men det koster. Vi skal bruge flere penge på ældreområdet i fremtiden, samtidig med at vi ikke får ikke flere penge.

Den anden udfordring er, at der hurtigt bliver mange flere ældre i kommunen. Ifølge Tim Jeppensen vil der om ti år være 50 procent flere borgere over 80 år i Kerteminde Kommune.

- Den ene udfordring handler om, at vi skal tilpasse vores udgifter til indtægterne, og det har alle kommuner oplevet, også de store, at man skal tilpasse sig til udviklingen.

- Jeg kan godt forstå, at det nogle gange måske kan virke som om, at besparelserne kommer bag på os, siger han og fortæller, at det især handler om, at staten meget hurtigt kan påvirke indtægten, for eksempel ved at tage penge tilbage.

- Det, at vi gennemfører besparelser, er ikke et tegn på, at økonomien ikke går godt. Derimod er det rettidig omhu, fordi vi er opmærksomme på de udfordringer, der ligger foran os, siger han.

Det kan nemt virke som om, at der er store økonomiske problemer i kommunen, når man vælger at spare så mange penge, som byrådet har besluttet, men ifølge Tim Jeppesen er det ikke tilfældet.

120 mio. kr. i kassen

For to år siden havde man en meget lav kassebeholdning i Kerteminde Kommune, og var tæt på at blive sat under statens administration. Ifølge Tim Jeppesen skyldtes det, at man for år tilbage havde mange penge i kassen, derfor var der ikke så meget fokus på stram økonomistyring, for hvis budgettet blev overskredet kunne man bare tage pengene fra kassen. Det gjorde man bare lidt for længe.

Det har de sidste to års budgetter heldigvis rettet op på. I dag er der 120 millioner kroner i kassen, og faren for at blive sat under administration er afblæst.

Ifølge Tim Jeppesen, er Kerteminde dog stadig en af de ti mest forgældede kommuner i landet, og de store besparelser skyldes også, at der skal afdrages på gælden.

Bruger kommunen flere penge end den har?

- I flere år har man haft et serviceniveau, der ligger over landsgennemsnittet, og som er for dyrt i forhold til kommunens indtægter. Så på den måde kan man sige, at vi har brugt flere penge end, vi har, siger Tim Jeppesen.

Det er det serviceniveau, der nu bliver sat ned som en del af besparelsen.

- Nu skal vi spare 60 millioner kroner, og det er jeg sådan set glad for. For hvis vi ikke gjorde det, tømte vi bare kassen igen. Og det betyder forhåbentlig, at vi ikke står overfor så store besparelser næste år.