Kommunaldirektør: Derfor valgte vi at anmelde facebook-opslaget

Kommunaldirektør Tim Jeppesen valgte at slå en streg i sandet, da Yvonne Rasmussen slog et opslag op på facebook, hvor hun beskyldte tidligere skolechef i Kerteminde Kommune for at have forvoldt skade på børn, unge og ældre.

Hvorfor har I valgt at melde Yvonne Rasmussen til politiet?

- Det har vi gjort, fordi hun på facebook har fremsat nogle ytringer, som vi mener, er en overtrædelse af straffeloven.

Hvad er det præcist i opslaget, I mener, der overtræder straffeloven?

- Der er nogle formuleringer omkring en kommunal medarbejder, som er krænkende, og som vi bliver nødt til at tage afstand fra og reagere på. Om det så reelt er en overtrædelse af straffeloven, det skal politiet afgøre.

- Jeg ringede først til Yvonne for at bede hende om at slette sit opslag. Det var hun ikke til sinds. Så sagde jeg til hende, at vores oplevelse var, at vi blev nødt til at reagere, for vi synes, at hun overskrider nogle grænser. Så gik hun ind og ændrede det, men på det tidspunkt hvor hun ændrede det, havde vi sendt vores anmeldelse til politiet.

- Har tanken været, at nu skal I have statueret et eksempel, så borgerne kan lære, at de skal passe på med, hvad de skriver om Kerteminde Kommune?

- Vi statuerer ikke eksempler. Vi reagerer, når vi synes, vores medarbejdere bliver udsat for en behandling, vi mener er uacceptabel, og som, vi mener, er i strid med staffeloven.

- Hvis en anden borger optræder på samme måde over for en af vores medarbejdere, så vil vi vurdere sagen, og når vi mener, at der er nogle grænser, der er overskredet - og de grænser, synes vi, er defineret i straffeloven, så vil vi anmelde igen.

- Så det handler ikke om at statuere et eksempel. Det handler om at reagere på en situation. Vi har også nogle medarbejdere, der kigger på os ledere og siger: "Skal vi finde os i det her? Er det rimeligt som offentlig ansat, og er det egentligt lovligt på den måde, det bliver skrevet." Og der må vi sige, at det er vi egentligt i tvivl om, det er. Det er derfor, vi beder politiet om at vurdere det.

- I har allerede givet Dorte Dabelsteen en lille million med i lommen, efter hun selv sagde sit job op. Hvor mange penge skal I bruge på juridisk bistand for at forsvare hendes ære?

- Vi skal ikke bruge nogen penge på det. Vi bruger bare de medarbejderes tid på det, som vi har i kommunen, og det handler ikke om, hvad der er løbet af vand i åen her. Der er en konkret sag, som vi kigger på, og mener vi, der er foregået noget urimeligt og ulovligt, så tager vi stilling til det.