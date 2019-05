Kom til fest og farver på Familiegården

Revninge: Lørdag 1. juni kl. 11-16 åbner Familiegården i Revninge dørene til et kunst- og kulturarrangement, lyder det i en pressemeddelelse fra Familiegården.

Det hele foregår under enkle forhold i gårdens lade og på gårdspladsen. Her er mulighed for at møde en mangfoldighed af kunst i form af maleri, skulptur, fotos, vævekunst og litteratur. Der vil også være ansigtsmaling samt kreative værksted for børnene. Desuden kan man opleve gårdens tillidsfulde og livsglade frilandsdyr.

Der bliver lejlighed til at købe den velbryggede øl fra Munkebo Brewery, velbrygget kaffe fra Butik Kitts, lækre boller og selvfølgelig Familiegårdens egne velsmagende pølser og pålæg.

De tre arrangører Butik Kitts, kunstner Jørn Dalgaard og Familiegården i Revninge håber på en dag, hvor blandingen af kunst, kultur og familiehygge, gode lokale fødevarer og landlige omgivelser på gården, kan være med til at kunst er for alle og i alle aldre.

Sidsel og Christian som bor på familiegården, der er kendt fra TV2s dokumentarserie "Et ægte par" glæder sig til at hilse på alle de besøgende.