Kom til åbent hus i kajakklubben og prøv en tur på vandet

Kerteminde: Kom ud og prøv en tur i kajak, når Kerteminde Kajakklub holder åbent hus søndag 4. august kl. 13.30-16.

Her kan man i Søsportcentret på Marinavejen få en kop kaffe og en snak om at ro kajak. Bagefter kan man prøve en tur i havkajak under kyndig instruktion af erfarne kajakroere, der vejleder og hjælper til med, at det bliver en god - og sikker - oplevelse.

Medlemskab i kajakklubben er en god mulighed for motion og naturoplevelser i sikre omgivelser og i fællesskab med andre kajakentusiaster. Det er gratis at deltage, man skal blot medbringe badetøj, håndklæde og shampoo.

/EXP