Kom til Beachvolleyens Dag i Kerteminde

Kerteminde: Skyd sommeren ind med en sjov og aktiv dag for hele familien lørdag 1. juni, hvor beachvolley- og volleyballklubber over hele landet inviterer til Beachvolleyens Dag. Kerteminde er også med på den nationale åbent-hus-dag. Kom forbi banerne på Nordstranden kl. 11-15, så garanterer vi for store smil, fed stemning og sved på panden, lyder det i en pressemeddelelse fra den lokale klub.

Til Beachvolleyens Dag får alle interesserede mulighed for at spille beachvolley, fortæller klubbens formand, Pernille Gjengedal.

- Alle er meget velkomne og alle kan være med - uanset alder og om man har prøvet at spille beachvolley før. Vores dygtige trænere står klar til at hjælpe deltagerne godt i gang på banerne, og man kan høre nærmere om klubbens mange tilbud.

Bag arrangementet står klubben i tæt samarbejde med "Bevæg dig for livet - Volleyball og Beachvolley", herunder DGI Volleyball og Volleyball Danmark./exp