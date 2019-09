Kom og hør om den nye affaldssortering

Kerteminde: - Er du nysgerrig omkring de nye affaldsspande og den nye sortering? Kom og deltag i et foredrag med mulighed for at stille spørgsmål, lyder det i en pressemeddelelse.

Arrangementet foregår lørdag 21. september kl. 10 i et samarbejde mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Husflid. Det varer to timer, og der serveres kaffe, te og kage.

Det foregår på Kerteminde Genbrugsplads, Hindsholmvej 279. Der er P-pladser langs bagsiden af Farligt affald/garage/administrationsbygning.

Det er gratis at deltage. Tilmelding inden 15. september til leder af Kerteminde Husflid, Ib Solvang, på kerteminde@husflid.dk eller 23 41 04 17.