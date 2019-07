Kom i praktik som livredder på Kerteminde Nordstrand

Kerteminde: Kom ned på Kerteminde Nordstrand tirsdag 9. juli, når TrygFondens Livredderpatrulje kommer forbi og demonstrerer, hvordan vi passer på os selv og hinanden på stranden og i vandet, lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra TrygFonden.

Det foregår på Kerteminde Nordstrand, Marinavejen 16, 5300 Kerteminde, kl. 11-15.

Livredderne fortæller, hvordan det er at være livredder og viser, hvordan man hjælper personer, som kommer i nød i vandet. Der er masser af livredderudstyr, som børnene kan prøve, og sjove og udfordrende lege og konkurrencer, som handler om badesikkerhed.

Der er lagt op til en oplevelsesrig dag på Kerteminde Nordstrand med aktiviteter for hele familien, når TrygFondens Livredderpatrulje kommer forbi. Alle børn, der deltager i livreddertesten, får et livredderdiplom, og der bliver afsluttet med et sejt holdbillede.

Livredderpatruljens besøg varer cirka fire timer på Kerteminde Nordstrand tirsdag 9. juli kl. 11-15.