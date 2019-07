Koldkrigsbunker i Kerteminde holder åbent

Kerteminde: Koldkrigsbunker Kerteminde holder tirsdag 9. juli åben mellem kl. 19.30 og 21. Bunkeren er en unik tidslomme fra den kolde krig. Det er en hemmelig underjordisk atomsikret kommandocentral. Mange biler og gående har hver dag siden 1968 passeret direkte forbi uden at vide, at her var noget hemmeligt under jorden.

Kommandocentralen husede ledelsen af det civile beredskab i Kerteminde Kommune. Anlægget kunne i løbet af få timer gøres klar og bemandes, hvis Danmark blev angrebet af kampstyrker fra Østblokken.

Mødested er Hans Schacksvej 42-48. Der er fri entre, men der er kun plads til 25 gæster ad gangen. Adgangen til den underjordiske bunker kan være en udfordring for folk, der er dårligt gående.

Bunkeren er også åben lørdag den 20. juli fra klokken 12 til 14. Denne gang er det mod betaling. 30 kroner for voksne, 15 kroner for børn.