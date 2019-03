Koldkrigsbunker Kerteminde søger frivillige

Hvis du er bidt af det "hemmelige" og er villig til at sætte dig ind i historisk læsestof, så har Koldkrigsbunker Kerteminde brug for dig som rundviser.

Kerteminde: Mange biler og gående har hver dag siden 1968 passeret direkte forbi Kerteminde Byskole uden at vide, at der her var noget hemmeligt under jorden.

Under Kerteminde Byskole ligger nemlig en unik tidslomme - en underjordisk atomsikret kommandocentral, som blev taget i brug i 1968, hvor Den Kolde Krig mellem Øst og Vest rasede. Kommandocentralen husede ledelsen af det civile beredskab i Kerteminde Kommune.

Stole, borde, telefoner og adskillige skriftlige instrukser har stået uberørte hen i årtier, men nu vil formand for Besættelsesmuseum Fyn, Jens P. Sørvin, gerne have, at historien, der gemmer sig i bunkeren, kan blive formidlet.

Hans egen frivillighed rækker blot til ét punkt, og han har derfor brug for, at der også vil være andre, der har en passion for Den Kolde Krig, som vil være klar til at kunne lægge nogle frivillige timer til formidlingsarbejdet af Danmarks historie. Derfor vil han gerne have fat i dig, som kunne have lyst til at hjælpe med som rundviser, til at give historien videre til turister og borgere.

I øjeblikket arbejdes der også på at kunne tilbyde skoler og andre uddannelsesinstitutioner et to til tre timers simulator-spil i bunkeren, hvor deltagerne skal klare Kerteminde Kommune gennem en altødelæggende atomkrig i 1982. I den forbindelse skal der gerne være nogle frivillige, som kan supervisere.

Er du interesseret i at høre mere, kan du rette henvendelse til Jens P. Sørvin på telefon 26376044.