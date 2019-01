Kerteminde: En patruljevogn fra Fyns Politi stoppede lørdag omkring midnat en mistænkeligt udseende bil på Kastajnevej i Kerteminde. Føreren viste sig at have det ulovlige slagvåben totenschlæger liggende i forreste venstre bildør. Bilisten blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, og totenschlægeren blev konfiskeret (hynke)