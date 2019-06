Kølstrup: Investering i små fødevare-virksomheder gav røde tal sidste år

Kølstrup: At investere i små fødevare-virksomheder, der er helt nye - såkaldte start-up-virksomheder - var ikke nogen god forretning i 2018.

Det kan man læse ud af regnskaberne i de to investeringsfirmaer UHfood ApS og UH5.development ApS. Begge firmaer ejes og drives af Peter Møller, Ulriksholmvej.

UHfood kom ud af 2018 med et underskud på små 40.000 kroner før skat mod et overskud på godt 45.000 kroner året i forvejen. UH5.development ApS kom ud af året med et underskud på 3.774.700 kroner før skat mod et mere beskedent underskud på godt 230.000 kroner året i forvejen.