Knud Skov Arhnkiel advarer borgmesteren: Kommunen sætter Strandbadets fremtid på spil

- Jeg mener, at Kerteminde Kommune giver tilladelser til forpagter, som de slet ikke har hjemmel til at udstede. De risikerer, at Naturstyrelsen lukker Strandbadet, og sker det, er det slut med dette - for Kerteminde - meget traditionsrige sted, advarer Knud Skov Ahrnkiel (M)

- Man vil aldrig mere få lov til at bygge så tæt på kysten. Vi har kun Strandbadet, fordi det er opført, før Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft. Og netop derfor er det kun den oprindelige anvendelse, der er tilladt - det vil sige salg af is, slik og pølser. Selskabslokaler er noget helt andet, men med den nye forpagter, er Strandbadet jo blevet til et selskabslokale. Man kan over nettet leje det for 4000 kroner for en weekend, og forpagter betaler Kerteminde Kommune 5000 kroner - om året, oplyser han.

Knud Skov Ahrnkiel frygter, at kommunens måde at varetage deres tilsynspligt på kan komme til at koste Strandbadet livet.

Men det eksklusivt beliggende cafeterias fremtid er i fare, mener Knud Skov Ahrnkiel (Miljøpartiet, M), der har skrevet et brev til borgmesteren, hvori han advarer om, at Kerteminde Kommunes måde at administere på efter hans mening ikke lever op til den lovgivning, stedet er omfattet af, nemlig Naturbeskyttelsesloven.

Kerteminde: Strandbadet på Nordstranden har i mange år været et fast stop for strandgæsterne, når de skulle have en is eller en tår at drikke.

Teknisk udvalg havde for nylig en ny ansøgning fra forpagteren af Strandbadet på dagsordnen.Denne gang ville forpagter gerne have lov til lige som sidste år at opstille parasoller og udleje solsenge. Desuden ville forpagter også gerne have lov til at bygge en overdækning hen over fliserne ud mod stranden. Fra forvaltningen var der anbefaling til at give grønt lys for begge dele, men det var politikerne ikke enige i. De sagde blankt nej til, at der må laves tag hen over fliserne. Flertallet sagde til gengæld, at det er i orden med dem, at der opstilles parasoller og udlejes solsenge - tilladelsen er dog kun givet for 2019. Terje Pedersen (DF) stemte imod det hele. - Det er en grillbar med ishus. Jeg mener ikke, at man ikke søgte Kystdirektoratet om tilladelse til at drive det som selskabslokaler. Og så mener jeg, at det er ulovligt. Det har jeg nu bedt embedsmændene om at undersøge, siger Terje Pedersen. - Jeg ønsker bare, at vi følger loven, og det er, så vidt jeg kan se, at drive Strandbadet som grillbar med ishus - hverken mere eller mindre.

Masser af baggrund for at ophæve kontrakten

Ifølge Knud Skov Ahrnkiel har den nuværende forpagter skrevet under på at have branchekendskab uden rent faktisk at have det, og derfor mener han, at kontrakten burde ophæves. Han mener desuden, at det er i strid med loven at tillade selskabslokaler, og han mener, at der har været holdt fester uden, at der på forhånd var søgt om lejlighedsbevilling. Han mener i det hele taget, at Kerteminde Kommune er alt for eftergivende overfor forpagteren.

- Kerteminde Kommune har med sine handlinger udvist et stort ønske om at beskytte og forsvare forpagter og videreforpagter i denne her sag. Man får indtryk af, at kommunen hellere vil vejlede, undervise og oplyse forpagteren omkring driften af Strandbadet end at få afsluttet forholdet, skriver Knud Skov Arhnkiel afslutningsvis i sin henvendelse til borgmesteren.

- Tilsynspligten er åbenbart ændret til oplysningspligt. Det burde være aldeles unødvendigt, når han (forpagteren) har underskrevet en - helt utilstrækkelig - kontrakt som værende branchekyndig.

- Byrådsmedlem Lars Bo Jensen forsøgte for tre år siden at få kommunen til at ophæve kontrakten med forpagter på grund af manglende vedligehold - noget han dokumenterede med masser af billeder. Men formand for teknisk udvalg Jesper Hempler afviste dengang sagen med en påstand om, at der langt fra var nok til at opsige kontrakten, minder Knud Skov Ahrnkiel om.

- Men jeg vil påstå, at der er masser af baggrund for at ophæve kontrakten - hvis der var politisk vilje til det.