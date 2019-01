Knud Skov Arhnkiel: Kommunen skal også handle lokalt

Byrådsmedlem Knud Skov Ahrnkiel (M) opfordrer til, at det bliver lettere for lokale leverandører at handle med kommunen - til gavn for lokal beskæftigelse og miljøet.

Kerteminde: For at spare skatteydernes surt sammenskrabede penge, indgik kommunerne for mange år siden aftaler om fællesindkøb, så der kunne købes rigtigt stort ind med deraf følgende gode rabatter.

Men det har taget noget overhånd, mener Knud Skov Ahrnkiel (Miljøpartiet), for det sætter en kæp i hjulet for, at kommunen kan købe ind lokalt. Og det bør kommunen i langt højere grad gøre, synes han.

Knud Skov Ahrnkiel har derfor til mødet i Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og vækstudvalget tirsdag den 15. januar indleveret et forslag om, at de kommunale udbudsregler ændres lidt, så de lokale leverandører får en chance for at være med.