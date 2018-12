Knud Skov Ahrnkiel vil klage til Naturstyrelsen over Kystdirektoratet

Kerteminde: At Strandbadet udlejes til private selskaber bekymrer Knud Skov Ahrnkiel, som vi skrev for nylig. Borgmester Kasper Olesen svarede, at han var helt tryg ved, at forvaltningen og kommunens jurist har styr på tingene.

Det beroliger imidlertid ikke Knud Skov Ahrnkiel:

- På forvaltningen siger de, at de har godkendelse fra Kystdirektoratet, men den har jeg set og det er ikke en, man kan bruge til noget, siger han.

- Det er en mailkorrespondance i en meget kammeratlig tone med en medarbejder i Kystdirektoratet, der tidligere har været ansat i Kerteminde og dermed er tidligere kollega. Det vi skal have er en officiel henvendelse med et officielt svar, hvor man faktisk forholder sig til paragrafferne.

Knud Skov Ahrnkiel er i øjeblikket ved at formulere en klage til Naturstyrelsen over, at Kystdirektoratet ikke forvalter loven som de skal.

- Hvis det skulle ende med, at Strandbadet lukker, så er det ikke mig, man skal bebrejde, men kommunens forvaltning. For lov er lov, og lov skal holdes./ström