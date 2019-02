Knald eller fald for Kerteminde Boldklub: - Kom nu ud af busken, frivillige

Kerteminde: Når Kerteminde Boldklub tirsdag aften indbyder til ekstraordinær generalforsamling, er spændingen nærmest, som før førsteholdet stiller op til ét af deres mange topopgør.

Sidder der mon en kommende formand i lokalet?

Vil der være nok kandidater til at stille en fuld bestyrelse?

Og ikke mindst: Kan der skaffes nok frivillige til at leve klubbens nye vision om, at flere skuldre skal bære opgaverne, ud i virkeligheden?

- Vi er på ingen måde i mål endnu, lyder det fra bestyrelsesmedlem Søren Eriksen.

4. februar afholdt klubben sin ordinære generalforsamling, og den bragte ingen løsning på den krise, som klubbens nu afgåede formand Jan Aarenstrup i flere måneder har advaret om: At der skal findes en ny formand. At der skal findes tre bestyrelsesmedlemmer. Og at langt flere forældre og folk med øvrig tilknytning til klubben skal springe ud som frivillige, hvis klubben skal køre videre.