Klar til VM i distanceridning: Amber og araberen Billion skal ride 120 kilometer i Pisa

Distanceridning er en barsk sport, som kræver stor udholdenhed for både hest og rytter. 18. september skal 19-årige Amber Beckwith fra Kølstrup ride 120 kilometer til VM i distanceridning.

Kølstrup: 19-årige Amber Beckwith fra Kølstrup kan godt lide at ride lange ture i naturen, og hun kan lide konkurrence. Derfor er hun bidt af distanceridning, som lidt kan sammenlignes med menneskets maraton, hvor hestens og rytterens udholdenhed prøves af på en markeret rute gennem terræn. Selv om Amber Beckwith er en relativ ny rytter i disciplinen, er hun faktisk så god, at hun nu har kvalificeret sig til VM. 18. september skal hun i Pisa i Italien ride 120 kilometer i sadlen på araberhesten Billion. Billion er ejet af den stald tæt på Barcelona i Spanien, hvor Amber Beckwith har arbejdet i næsten to år. - Han er den bedste hest, jeg nogensinde har reddet på. Ham, der blev nummer tre til EM i år, har fortalt, at Billion er en rigtig fin hest. Det betyder rigtig meget, understreger Amber Beckwith og fortæller, at hun har reddet stævner på Billion flere gange, og derfor kender ham meget godt. - Han er en hest med meget temperament. Han er relativ svær at ride, fordi han er så stærk, og han vil gerne løbe. Derfor er det en udfordring at ride ham til træning og stævner, men det er også megafedt, for han har bare det her drive. De klasser, som Amber stiller op i, er det det, der hedder "fri hastighed." Det gælder simpelthen bare om at komme først i mål.

Når Amber Beckwith deltager i VM, har hun et tema med på fem mennesker. Privatfoto

Fra spring til distance Amber Beckwith har reddet, siden hun var seks år gammel, hvor både hun og hendes søster fik deres første ponyer. I 2016 begyndte hun at ride distanceridning. Tidligere plejede hun at springe, men det stoppede, da hun kom ud for et rideuheld. Hun var til et springstævne med sin pony Olivia, og lige inden de to skulle på banen, blev ponyen bange og rejste sig på bagbenene og væltede bagover med Amber i sadlen. - Efter det var det lidt svært at komme tilbage. Jeg blev ikke bange for at springe, men det var bare som om, at det ikke helt klikkede, fortæller den 19-årige rytter og forklarer, at hun også på forhånd havde haft nogle problemer med sin pony. - Olivia havde ikke rigtig lyst til at springe, tilføjer hun. Derfor skiftede Amber og ponyen konkurrencedisciplin til distanceridning, som hun afprøvede ved et stævne i sin rideklub. Her red hun 17 kilometer første gang. - På det tidspunkt var det længste, jeg nogensinde havde reddet, men da jeg havde prøvet det, var der ligesom ikke nogen vej tilbage, ler hun. - Det var lige mig. At ride distance er en lidt mindre stressfuld disciplin, men den er mere teknisk, fordi man rider i så mange timer, og jeg kan godt lide at tilbringe så mange timer i sadlen med min hest. - Inden jeg overhovedet havde reddet min første 40 kilometer, havde jeg en idé om, at jeg gerne ville til udlandet og ride distance. Det var meget hurtigt, at jeg blev helt bidt af det, for selv om det er en skovtur, er der også meget konkurrence i det, og jeg ville stadig gerne have konkurrenceelementet i den disciplin, jeg red. Jeg vil jo gerne have en mulighed for at vinde, pointerer hun med smil på stemmen.

Foto: Berta Barnils

Verdens bedste ryttere i Spanien Da Amber Beckwith sluttede 10. klasse af, drømte hun noget andet end at gå i skole. Hun ville gerne koncentrere sig fuldt og helt om distanceridning. Derfor skrev hun til alle de stalde i Spanien, som hun kunne se, havde noget at gøre med distanceheste, og til sidst var der bid. Amber Beckwith fortæller, at der i Spanien er de bedste ryttere i verden - både for ungryttere - og for seniorer. - Og jeg ville gerne have mulighed for at ride stævner sammen med verdens bedste, forklarer hun. Distanceridning er meget småt i Danmark, mens det på verdensplan er den andenstørste disciplin. Det er også derfor, at Amber er taget til Spanien og er blevet der. - Der er gode muligheder her, og de er ikke lige i Danmark, fortæller hun. Lige nu håber Amber Beckwith, at hun kan finde nogle sponsorer, som vil hjælpe med en økonomisk indsprøjtning til hendes deltagelse i VM. - Det er ret dyrt at tage til så stort et mesterskab, og derfor søger vi al den støtte, vi kan få til rejsen og opholdet dernede og til de behandlinger, som Billion får af fysioterapeuten og til dyrlægen, der kommer og tjekker ham. Den unge rytter fortæller, at starten og opstaldning alene koster omkring 7500 kroner. Derudover er der transportudgifterne og udgifterne til overnatning. - Det er ikke et stævne, hvor man bare kan tage af sted to personer. Hvis jeg gerne vil forsøge at være med på et vist niveau, kræver det, at jeg har et team på omkring fem personer på selve dagen. I weekenden er Amber Beckwith med til at arrangere Det Sydfynske Alperidt, hvor der rides i og omkring Svanninge Bakker mellem Korinth og Faaborg. Her rides der ruter på mellem otte og 80 kilometer. Den danske VM-rytter er ikke selv fysisk til stede ved stævnet, men har stået for stævnets facebook-side og har svaret på mails.

Foto: Berta Barnils