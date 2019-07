Kirsebærkagebagekonkurrence: Omsmagning før vindere kunne kåres

De fire dommere havde svært ved at finde den bedste kage - borgmesteren ville gerne have tredje smagning, men den dik ikke.

Kerteminde: Tre kager var med i dette års kirsebærkagebagekonkurrence, og det var lige før, dommerne slet ikke kunne finde en vinder.

To kager smagte tydeligvis lige godt, for de fire dommere - Dronning Karen Thrane, Kirsebærminister Kurt Risskov Sørensen, bagermester Henrik Bendtsen og borgmester Kasper Olesen - gav dem præcis lige mange stemmer.

- Jamen, hvad gør vi da så, spurgte sidste års minister, Nils-Peter Holm, der ledte slagets gang.

- Der er en af kagerne der har fået et par plusser oven i pointene, så enten skal vi lade plusserne afgøre det, ellers må vi have omsmagning.

Knap var han færdig med sætningen, før borgmesteren slikkede sig om munden og forlangte omsmagning.

Og så gik det selvfølgelig så galt, at de to kager igen fik lige mange point. Og selvom borgmesteren igen begyndte at se forventningsfuld ud, så besluttede Nils-Peter Holm, at nu måtte plusserne tælle med.

Og vinderen blev: Karina Christiansen fra Salby, der havde præsteret en Kirsebærdrøm.

Karine Christiansen stammer fra Hindsholm og er netop flyttet til Salby efter nogle år i Odense.

Hun var - selvsagt - glad for at vinde: - Men det har været en dyr sejr, for der er bagt mange prøvekager, inden jeg nåede frem til det helt rigtige, fortæller hun.

Hun kan rigtigt godt lide at bage, så da hun flyttede tilbage til Hindsholm og alligevel skulle til Kirsebærfestival, besluttede hun, at så kunne hun lige så godt prøve kagekonkurrencen, og det var en beslutning, der tydeligvis var populær blandt dommerne.