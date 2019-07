Kirsebærfestivalen må selv gøre rent på gader og toiletter: Nu har kommunen kappet det sidste bånd

Indtil og med sidste år var kommunens bidrag til Kirsebærfestivalen at gøre rent på gader og toiletter tidligt om morgenen. Det er nu sparet væk, så også den opgave er faldet over på de frivillige, fortæller formand Erik Heilmann Jørgensen

Men sådan en lille øv-ting er ikke nok til at give skår i glæden, for de frivillige er fundet, og alle er klar til festival.

- Med den sidste kommunale sparerunde, der gik hårdt ud over park og vej, kan de nu ikke længere gøre rent på gader og toiletter tidligt om morgenen, så byen hver dag er ren og klar til at tage imod gæsterne. Så den tjans skulle vi også lige finde frivillige til, oplyser han.

Masser af god lokal musik

- Men der bliver også brug for pengene, for vi måtte punge lidt mere ud, end jeg havde planlagt, for at få nogle gode navne til hovedscenen.

De musikglade kan blandt andet se frem til at høre Søs Fenger og Anne Dorte Michelsen, John Mogensen Live og Kim Larsen Band. Der bliver også lokale indslag af høj kvalitet i form af Full Moon Fever, Roxy Band med Christian Arendt og Amanda Jazz Band. Desuden er det i sidste øjeblik også lykkedes at få Holmens Hustlers med.

- Heldigvis har vi et par gode sponsorer i ryggen, der lægger et stort kontakt beløb, nemlig Cityforeningen og Lindø Port of Odense. Og så har vi en stribe mindre sponsorer uden hvis hjælp, vi slet ikke kunne klare os, siger Erik Heilmann Jørgensen.