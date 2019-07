Kirsebærfestivalen lukker den indre by i 76 timer: Se, hvor du ikke må køre, og hvor du kan parkere

- Der er altid en eller to, der bliver utilfredse, men generelt er der ikke nogen problemer. Folk er glade, når de kommer til Kirsebærfestival, og de forstår godt, at vi er nødt til at lukke byen af, forklarer næstformand for Kirsebærfestivalen, Aleksandra Sørensen.

Kerteminde: De første lastvogne med materiel er allerede ankommet til byen, de frivillige tripper for at komme i gang, og kommunens fok har i den sidste uge været i fuld gang med fjerne ukrudt fra gader og stræder. Kerteminde summer af liv, og fredag morgen klokken ni starter Kirsebærfestivalen officielt, når der er gratis morgenmad til de første 500 på torvet i Kerteminde. For at de frivillige kan nå at få scenerne stillet op og fadølsanlæggene sluttet til, begynder byen allerede at lukke ned for kørende trafik torsdag klokken 18. - Det er vi nødt til, for at få det hele på plads til Kirsebærfestivalen starter, og selvom festivalen slutter på søndag klokken 17, så er der spærret af indtil klokken 22, fordi vi skal have tid til at rydde op, fortæller næstformand i Kirsebærfestivalen, Aleksandra Pfeil Sørensen.

Folk er glade, når de kommer til Kirsebærfestival Den største gene for trafikken er lukningen af Hans Schacksvej, der går midt gennem Kerteminde. For bilister, der kommer fra Odense-siden, betyder det, at de ikke kan komme ind gennem byen og ned til havnen fra torsdag aften. - Hvis de kommer inde fra Odense af, så skal de i stedet tage Nordre Ringvej og dreje til højre, når de kommer ned til Nordstranden for at komme ind til byen, fortæller Aleksandra Sørensen. En stor del af gæsterne kommer kørende til Kerteminde, og Kirsebærfestivalen anbefaler, at de holder på en af de tre parkeringspladser lige uden for den indre by. Parkeringspladserne ligger ved Roklubben, Skovpavillionen og på båd-opbevaringspladsen ved Marinaen. - Bådopbevaringspladsen er den største og nemmeste at komme til, fortæller Aleksandra Sørensen. For gæster med tilladelse til handicapparkering, er der oprettet en særlig handicapparkeringsplads foran Kerteminde Rådhus. - Er der aldrig nogen, der bliver sure, når i lukker hele byen af? - Der er altid en eller to, der bliver utilfredse, men generelt er der ikke nogen problemer. Folk er glade, når de kommer til Kirsebærfestival, og de forstår godt, at vi er nødt til at lukke byen af, forklarer Aleksandra Sørensen.