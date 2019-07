Kirsebærfestivalen har 8000 liter øl: I år er der garanti for koldt fadøl

Kerteminde: Sidste sommer var som bekendt usædvanligt varm. Så varm, at Kirsebærfestivalens ølsælgere på Torvet havde problemer med at holde øllet koldt.

Det problem får de med garanti ikke i år, forsikrer "ølchef" Jesper Vilhelmsen.

- I stedet for at slæbe fustager frem og tilbage, har vi i år skaffet øl i tanke. Så er der garanti for, at det er koldt øl, der kommer ud af hanerne, lover han.

Og man skal ikke holde sig tilbage, for der er otte tanke med hver 1000 liter i klar til at slukke festivalgæsternes tørst. /ström